В Орле четвертый донецкий врач уволился из детской областной больницы

За время работы главврача Крыловой из больницы уволилось уже семь десятков квалифицированных специалистов.

Валентина Остроушко, бывший зампред облсовета, рассказала в своем телеграмм-канале о четвертом донбасском враче, уволившемся из детской областной больницы.

Ранее уволились детский хирург Иван Журило, заведующая поликлиникой перинатального центра и заведующий эндоскопическим отделением.

По словам Остроушко, в этот раз место работы решил сменить высококлассный невролог, бывший также уроженцем Донбасса:

«Всё потому, что губернатор создал в Орловской области такие условия для хороших специалистов, при которых они здесь не задерживаются… Он покрывает тех, кто не терпит конкуренции и просто выживает всех знающих себе цену…»

Вероятно, речь идет о главном враче медицинского учреждения Людмиле Крыловой, из под руководства которой уволилось уже семь десятков специалистов.

ИА «Орелград»

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