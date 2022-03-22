В Орле восстановят братское кладбище жертв фашизма

Мэрия утвердила перечень памятников, подлежащих ремонту.

Администрация областного центра внесла изменения в ведомственную целевую программу «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов, расположенных на территории города Орла, в 2022 году». Документ был принят еще в середине прошлого года. Корректировки связаны с уточнением параметров финансирования и количества объектов, включенных в программу. Согласно актуализированной версии документа, общий объем финансирования в этом году составит 3,679 миллиона рублей. Из них 3,179 миллиона город получит из бюджета региона, а из своей казны добавит 500 тысяч рублей.

В рамках обновленной программы запланировано восстановление военно-мемориального объекта «Братское кладбище жертв фашизма», расположенного на улице Красноармейской. Также мероприятиями программы запланированы изготовление и установка восьми мемориальных знаков на воинских захоронениях и ремонт 30-ти различных военно-мемориальных объектов, в том числе могилы польских революционеров, воинского захоронения на Троицком кладбище.

В список объектов для проведения ремонта в 2022 году включены поклонный крест на Наугорском кладбище, братское захоронение в сквере Танкистов, братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей в Медведевском лесу, памятник героям гражданской войны, пушка ЗИС-2 в сквере Артиллеристов, обелиск «400 лет г. Орлу» в парке Орловская крепость, памятник героям-комсомольцам Орловщины, памятный знак в честь воинов-десантников в сквере Десантников, памятник летчикам, стелы «Схема-карта битвы за освобождение г. Орла» и «Из приказа Верховного Главнокомандующего», расположенные в сквере Танкистов, и другие объекты.

Что касается мемориальных знаков, то они будут установлены на следующих объектах: могила польских революционеров; воинское захоронение Троицкого кладбища; поклонный крест — братская могила советских воинов (Наугорское кладбище); братская могила двух неизвестных солдат, погибших в боях с фашистскими захватчиками (Наугорское кладбище); братское кладбище жертв фашизма (ул. Красноармейская, 10); братская могила расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес); могила советского воина М. Блохи (Бетонный переулок, 2); захоронение генерала Л.Н. Гуртьева (Троицкое кладбище, воинский участок).

ИА «Орелград»