Более 1300 орловцев сохранили от взыскания «неприкасаемую сумму»

В Орле подвели первые итоги действия нового закона о взыскании долгов.

В Орловской области служба судебных приставов подвела первые итоги реализации нового Федерального закона №234-ФЗ, вступившего в силу с 1 февраля 2022 года. Он ориентирован на защиту прав должников. Согласно этому закону, граждане имеют право на неприкасаемую сумму в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения. На эту сумму запрещено обращать взыскания при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов.

«С момента вступления в силу данного закона должностными лицами управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области в полном объеме были рассмотрены 1376 заявлений о сохранении прожиточного минимума от граждан-должников и приняты решения об их удовлетворении, — рассказали в пресс-службе ведомства. — Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство».

Стоит помнить: сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Что касается процедуры, то она достаточно простая. Должник в заявлении указывает свои персональные данные (ФИО, гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или пребывания, номер контактного телефона), так и дату и номер исполнительного производства, а также реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума.

Добавим, что в 2021 году в подразделениях УФССП России по Орловской области было возбуждено 338 848 исполнительных производств, что на 0,6 процента меньше, чем в 2020 году. Всего на исполнении находилось 594 772 исполнительных производства, что на 9,9 процента больше, чем годом ранее. В результате проведенных приставами действий в минувшем году было закончено и прекращено 320 968 исполнительных производств. Фактическим исполнением было завершено 216 884 исполнительных производств, частично исполнено 112 484 производства. С актом о невозможности взыскания было закончено 61 733 исполнительных производства, что 54,4 процента больше, чем в 2020 году.

ИА «Орелград»