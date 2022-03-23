Еще 200 беженцев прибыли в Орловскую область

23.3.2022 | 13:30 Новости, Общество, Политика

На данный момент в регионе размещено более 700 вынужденных переселенцев из ЛДНР и Украины.

Накануне, 23 марта, вечером в наш регион прибыли еще 200 вынужденных переселенцев. Помимо жителей ДНР и ЛНР, в группу вошли также люди из украинских регионов. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Переселенцы добирались на автобусах и личных автомобилях. По прибытию их начали размещать в пунктах временного размещения.

В общей сложности на территории Орловской области сейчас находится более 700 беженцев. При этом, наш регион готов разместить тысячу человек из ЛНР, ДНР и Украины.

ИА «Орелград»

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