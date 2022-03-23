Крупнейшая муниципальная УК Орла будет ликвидирована?

МУП ЖРЭП могут ликвидировать, пока оно не обанкротилось.

В Орловский горсовет народных депутатов поступило предложение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «Жилищное ремонтно-эксплуатационное предприятие» (заказчик). Проект внесен мэром города. К нему приложена пояснительная записка, из которой следует, что МУП ЖРЭП (З) обслуживает 187 многоквартирных жилых домов. Из них 78 домов — ликвидные, высотностью от пяти этажей и выше. Оставшиеся 109 домов высотой от одного до пяти этажей находятся в ветхом состоянии. Среднесписочная численность работников предприятия составляет 220 человек.

«В настоящее время предприятие не способно в полном объеме вести финансово-хозяйственную деятельность, так как счета заблокированы службой УФССП с 2016 года, — отмечено в пояснительной записке. — Результат работы предприятия за 9 месяцев 2021 года – убыток в размере 17,923 миллиона рублей». По состоянию на 30 сентября 2021 года кредиторская задолженность составила 50,762 миллиона рублей. Из них 30,665 миллиона рублей составили долги перед поставщиками и подрядчиками, 18,45 миллиона – долги по налогам и сборам.

Дебиторская задолженность за тот же период составила 24,555 миллиона рублей. В мэрии отмечают, что по результатам работы предприятия за 9 месяцев 2021 года имеются признаки банкротства. Более того, МПП ВКХ «Орелводоканал», являясь одним из кредиторов МУП ЖРЭП (З), уже обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании последнего несостоятельным. Кроме того, само МУП ЖРЭП (З) обратилось в тот же арбитраж с заявлением о признании его банкротом. Очередное заседание было назначено на 21 марта 2022 года.

«Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия, можно сделать вывод, что тяжелое финансовое положение связано, в том числе, с увеличением нагрузки по НДС, а именно с его доначислением, при условии отсутствия НДС в тарифе, — говорится в пояснительной записке. — В связи с чем возникает межтарифная разница, ведущая к недополучению предприятием дохода и, соответственно, к убытку».

Бюджет города Орла на 2022 год утвержден с максимальными показателями по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета, имеющими высокие риски неисполнения. Источники дополнительных поступлений в бюджет города Орла отсутствуют. Город оказать финансовую помощь МУП ЖРЭП (З) не может, поэтому мэрия предложила Орловскому горсовету народных депутатов рассмотреть возможность ликвидации предприятия для упрощения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

ИА «Орелград»