ЛДПР напомнило орловцам о годовщине бомбежек братской Югославии

На одной из улиц установлен билбород «ЛДПР все помнит!», посвященный подлости поступка НАТО.

Орловское региональное отделение ЛДПР напомнило горожанам об очередной годовщине воздушно-наступательной операции НАТО против Югославии

В городе появился билборд «ЛДПР все помнит!» с напоминанием о 24 марта 1999 года — дне, когда без санкции Совета Безопасности ООН НАТО начало бомбардировку сербских городов.

«В результате бомбардировок погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс. Две трети из них были гражданские лица. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Были разрушены более 1,5 тыс. населенных пунктов, 60 мостов, 30% всех школ, около 100 памятников. Было разрушено или повреждено 40 тыс. жилых домов.

ЛДПР считает операцию «актом агрессии» НАТО против Югославии. Мы уверены, что об этой страшной дате нельзя забывать, и лица, отдававшие приказы о бомбежках Югославии, должны быть наказаны.

Русские и сербы — братья навек!», — говорится в обращении, опубликованном в телеграмм-канале орловского ЛДПР.

ИА «Орелград»