Орел получил «живые» грузы из Евросоюза

Аграрии региона закупили в Европе животных и семена.

В Орловской области снята с карантина партия племенных свиней, ввезенных из Ирландии и Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Всего в регион из указанных стран была завезена 1041 голова элитных животных. Сообщается, что на момент снятия с карантина все они признаны клинически здоровыми, во время карантина инфекционных заболеваний у них выявлено не было.

«Племенные свиньи в рамках карантинирования прошли полный комплекс мероприятий в соответствии с Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требованиями, — уточнили в ТУ Россельхознадзора. — Карантинные мероприятия в отношении импортного поголовья успешно завершены, и ввезенные племенные свиньи введены в основное стадо для дальнейшего содержания и разведения».

Кроме того, сотрудники этого же ведомства проконтролировали 107 тонн семян сельскохозяйственных растений, ввезенных одним из хозяйств Орловской области из Германии и Франции. Сразу шесть партий импортных семян поступили на склад временного хранения «Автокомплекс», расположенный в Орле. В данном случае речь идет о яровом ячмене сортов «Эйфель», «Травелер» и «Фатима». В рамках государственного семенного контроля была проведена проверка сопроводительных документов, а сами семена были проверены на посевные качества и наличие в них ГМО.

«От каждой ввезенной партии отобраны пробы и направлены в аккредитованную лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — По результатам проведенных исследований ввозимые партии семян соответствуют требованиям нормативных документов в области семеноводства и не содержат ГМО».

ИА «Орелград»