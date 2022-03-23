Суд не стал поддерживать орловского депутата Перелыгина в его борьбе за зарплату

23.3.2022 | 17:48 Новости, Политика

Руководитель орловских «эсеров» многократно требовал должность депутата на профессиональной основе.

Советский районный суд города Орла отказался удовлетворять требования областного депутата Руслана Перелыгина, который не прекращает попыток получить должность депутата на профессиональной основе.

Напомним, при распределении должностей в комитетах, фракция «Справедливой России» не получила ни одного оплачиваемого места. Поэтому Перелыгин написал заявление о предоставлении ему должности депутата Орловского областного совета, работающего на постоянной профессиональной основе. Фракция КПРФ и значительная часть фракции «Единая Россия» выступили против назначения Перелыгина на эту должность.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» пошел на принцип, и на ряде сессий облсовета повторно поднимал этот вопрос. Поскольку голосование каждый раз подтверждало первоначальное решение, Перелыгин обратился в суд.

Глава орловских «эсеров» требовал признать незаконным бездействия Орловского областного Совета народных депутатов, а также все же предоставить ему оплачиваемую должность.

Советский райсуд отклонил оба требования.

ИА «Орелград»

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