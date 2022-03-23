Внутренний контроль мэрии вскрыл нарушения на 30 миллионов

Муниципальные ревизоры подвели итоги своей деятельности за прошлый год.

Администрация города Орла обнародовала краткий отчет о результатах проверок, проведенных в прошлом году контрольно-ревизионным отделом мэрии. Этот отдел является органом внутреннего муниципального финансового контроля. В денежном выражении проверки охватили сумму в 1,445 миллиарда рублей. Всего в рамках внутреннего финансового контроля было проведено 29 проверок и ревизий, в основном внеплановых. Все они назначались постановлениями администрации города.

Общий объем выявленных нарушений составил 29,868 миллиона рублей. Из них чуть более 9 миллионов рублей приходятся на нарушения, вскрытые при ревизии муниципальных закупок товаров, работ и услуг. Кстати, из 29 проведенных проверок 16 касались именно сферы закупок. А общий объем средств, потраченных на закупки и проверенных ревизорами, составил 1,179 миллиарда рублей. Можно сказать, что процент выявленных нарушений оказался незначительным.

Что касается конкретных проверок, то они затрагивали школы и детсады, муниципальные предприятия и учреждения, а также исполнение целевых муниципальных программ. Например, МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» ревизоры проверили дважды за полгода. В ходе первой из них ревизоры похвалили положительную тенденцию по автобусным пассажироперевозкам – в 2021 году наблюдался рост количества перевозимых пассажиров, а соответственно и увеличение доходов.

В то же время было отмечено, что муниципальные контракты по перевозке пассажиров и багажа по восьми межмуниципальным маршрутам города Орла и трем межмуниципальным маршрутам на тот момент исполнялись не в полном объеме. «Недостаток водительского состава свидетельствует о том, что МУП «ТТП» не может обеспечить полноценное и бесперебойное движение автобусов в городе Орле», — к такому выводу пришли ревизоры и добавили, что «контроль за выручкой от пассажирских автобусных перевозок в МУП «ТТП» должностными лицами не осуществляется».

При проверке финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное хозяйство» было установлено, что договоры аренды нежилых помещений, расположенных в Орле на улице 3-й Курской, были заключены без проведения обязательных конкурентных процедур. На предприятии было выявлено и нарушение трудового законодательства, выразившееся в отсутствии учета ночных часов и их оплаты сторожам, а также отсутствия графиков сменности по данной категории сотрудников.

При проверке муниципального унитарного предприятия «Орелбыт» ревизоры выделили его хроническую убыточность. Ежегодно предприятие «уходит в минус», из-за чего на протяжении нескольких лет отчисления части чистой прибыли в городской бюджет им не производились. При этом, по мнению ревизоров, на предприятии нарушался порядок ведения кассовых операций и расчетов с подотчетными лицами. «В нарушение требований Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих установлены несоответствия работников занимаемым должностям в части образования, — было отмечено в отчете о результатах проверки. — В актах выполненных работ к договорам на оказание услуг по текущему ремонту помещений бани в ряде случаев не указывались фактические объемы выполненных работ».

ИА «Орелград»