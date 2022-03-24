Орловец Зюганов предложил расстрелять чиновников, виновных в потере половины золотовалютных резервов РФ

Лидер КПРФ назвал национал-предателями главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра финансов России Антона Силуанова.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметился резким заявлением в адрес чиновников, которые, по его мнению, виновны в потере Россией половины золотовалютных резервов. Уроженец Орловской области предложил расстрелять лиц, ответственных за размещение российских резервов в западных юрисдикциях.

Ранее стало известно, что ЕС и США решили заблокировать активы Банка России. Таким образом, российское финансовое учреждение стало самым крупным центробанком в истории, против которого были применены подобные санкции.

«Я не злой человек, но я бы немедленно расстрелял того, кто это сделал, в назидание всем остальным на пятьдесят лет! Коммунисты неоднократно предлагали отдать эти деньги простым людям, построить дороги, заводы, фабрики — всё то, что нельзя будет у нас забрать, что будет служить людям здесь. Но нет. Деньги пролетели мимо, а глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов сидят на своих постах. На словах — гоним национал-предателей, на делах — холим их и лелеем», — цитирует Зюганова интернет-портал «Коммунист».

Отметим, что позиция Геннадия Зюганова не совпадает с позицией федеральных властей. Ранее в СМИ и соцсетях распространялись слухи о возможном уходе Эльвиры Набиуллины с поста главы Центробанка, однако они не подтвердились.

Напротив, Президент Российской Федерации Владимир Путин внес кандидатуру Набиуллиной в Государственную Думу, чтоб продлить ее полномочия на пять лет.

ИА «Орелград»