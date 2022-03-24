Орловские силовики раскрыли крупную «мусорную» аферу (видео)

24.3.2022 | 14:10 Видео, Закон и порядок, Новости

Бывшему директору компании «Экологистик» грозит до десяти лет.

ФСБ и полиция выявили эпизод крупного мошенничества, совершенного бывшим директором компании «Экологистик», занимающейся транспортировкой мусора и отходов.

46-летний топ-менеджер «Экологистик» заключил договор с «Зеленой рощей» об аренде с правом последующего выкупа контейнеров для наполнения ТКО.

«Заведомо зная о том, что условия договора выполняться не будут, подозреваемый подписал документы, согласно которым организация передала региональному оператору 1288 контейнеров, которых фактически не существовало, их поставка не осуществлялась, и расстановка на территории города Орла, соответственно, не проводилась», — рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области.

По информации пресс-службы УФСБ России по Орловской области, общая сумма сделки составляла 12 миллионов 100 тысяч рублей. Вступив в сговор с представителем заказчика, обвиняемый подготовил фиктивную отчетную документацию об исполнении обязательств на сумму 9 млн 680 тыс. рублей.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

ИА «Орелград» 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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