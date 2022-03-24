Орловским пчеловодам дали памятку на случай отравления

Разъяснения опубликовало управление ветеринарии Орловской области.

Управление ветеринарии Орловской области в преддверии предстоящего «пасечного» сезона издало специальные разъяснения для пчеловодов на случай массового мора пчел. Памятка содержит информацию о том, как действовать в случае, если падеж насекомых все-таки произошел. Пасечник может получить денежную компенсацию своих потерь, если будет следовать ряду правил.

Для этого, прежде всего, пасека должна быть зарегистрирована в бюджетном учреждении ветеринарии Орловской области по месту нахождения. Как отмечают в управлении ветеринарии, у пчеловода должен быть на руках паспорт пасеки. В этом паспорте ежегодно ветеринарная служба делает отметки о количестве пчелосемей и проведенных осмотрах. В него же вносятся результаты исследований на инфекционные и инвазионные заболевания пчел. Все это может сыграть важную роль при выяснении причин падежа пчел.

В целях предупреждения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний пчел владельцы пасек обязаны соблюдать требования соответствующего приказа Министерства сельского хозяйства РФ, изданного в сентябре 2021 года. При подозрении на отравление пчел владелец пасеки обязан немедленно сообщить об этом в местную ветслужбу, а затем обратиться в администрацию. Последняя должна создать комиссию по обследованию пасеки и отбору павших пчел и образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами. Как правило, именно обработка посевов приводит к гибели пчел. Если виновник гибели пчел неизвестен, то следует также обратиться в полицию для его установления. Созданная комиссия проводит осмотр пасеки и мест гибели насекомых. Ветеринарный специалист в присутствии членов комиссии отбирает пробы пчел и растений. Они упаковываются и опечатываются, после чего комиссия составляет акты обследования.

«На отправляемый патматериал ветеринарным специалистом, производившим отбор и упаковку проб, составляется сопроводительное письмо, в котором указывают наименование хозяйства (фамилию, имя, отчество владельца пасеки), адрес пасеки, номер улья, количество проб, клинические признаки болезни и цель исследования, к сопроводительному документу прилагается акт или копия акта комиссионного обследования пасеки; в сопроводительном письме указывается, на какие ядохимикаты следует провести исследование, — сообщает управление ветеринарии Орловской области. — Доставка проб осуществляется за счет владельца пасеки. Срок доставки проб на исследование в ветеринарную лабораторию не должен превышать одни сутки с момента отбора материала».

ИА «Орелград»