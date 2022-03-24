Правовые акты Орловского округа проверят на коррупцию

Власти утвердили правила проведения антикоррупционной экспертизы.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок проведения антикорруцпионной экспертизы муниципальных правовых актов. Это обязательная процедура. Новый порядок потребовался в связи с тем, что Орловский район недавно был преобразован в Орловский муниципальный округ. По сути, это очередной шаг к формированию новой местной правовой базы. Согласно документу, целью антикоррупционной экспертизы является выявление в местных нормативно-правовых актах (решениях и постановлениях администрации и окружного совета) норм, которые создают предпосылки или повышают вероятность совершения коррупционных действий.

Результатом экспертизы также является внесение предложений по устранению сомнительных норм или их поной отмене. Антикоррупционная экспертиза проводится работниками муниципального управления правового обеспечения и внутреннего финансового контроля. Впрочем, заключения сотрудников указанного управления будут носить исключительно рекомендательный характер. Проекты нормативных актов могут направляться на независимую антикоррупционную экспертизу, а также на общественное обсуждение. Для этого их предполагается выставлять в открытом доступе в интернете.

Кстати, системную работу проводят и надзорные ведомства, в том числе прокуратура Орловского района. Согласно ее данным, в 2021 году было внесено 164 протеста на незаконные правовые акты, выявленные в пределах Орловского района. Все протесты были своевременно рассмотрены чиновниками и депутатами, в результате сомнительные нормативные акты были приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. Что касается коррупции, то в минувшем году органами прокуратуры Орловского района в целом было выявлено 142 коррупционных нарушения, в том числе в трех случаях были принесены протесты на правовые акты, содержавшие коррупциогенные факторы. Также было внесено 60 представлений. В результате 89 виновных лиц оказались привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИА «Орелград»