Власти Орловской области продлили масочный режим до конца апреля

На Россию надвигается штамм «стелс-омикрон», и масштаб угрозы пока не ясен.
Жители и гости Орловской области обязаны носить средства индивидуальной защиты дыхания как минимум до 30 апреля. Решение о продлении масочного режима было принято сегодня на заседании оперштаба.
«Ситуация стабилизируется. У нас в регионе показатель выписанных пациентов из больничных учреждений почти вдвое превышает количество госпитализированных. При этом в регионах РФ регистрируются случаи заболевания новым штаммом коронарируса – стелс-омикрон. Его контагиозность достаточно высокая. Поэтому федеральным Роспотребнадзором рекомендовано пока не отказываться от ношения масок и дезинфекции помещений», — цитирует Клычкова его пресс-служба.
Ранее федеральные СМИ сообщали о вспышке «стелс-омикрона» на территории Китая. По словам экспертов, новый штамм коронавируса вызывает потерю обонянию, как у дельта-штамма. Кроме того, больные жалуются на желудочно-кишечные расстройства.
ИА «Орелград»
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