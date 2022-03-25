Две орловчанки потеряли сотни тысяч рублей, став жертвами мошенников

Женщинам внушили, что их родственницы стали виновницами серьезных ДТП, но вопрос можно уладить деньгами.

Две жительницы Орла расстались с крупными суммами, став жертвами одной и той мошеннической схемы.

Жертвам сообщали, что их родственницы-пешеходы, якобы стали виновницами серьезных ДТП. Затем им предлагали решить все проблемы за финансовое вознаграждение.

К потерпевшим приходил курьер и забирал наличные деньги — 100 тысяч рублей и 775 тысяч соответственно.

Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

Полиция предупреждает:

«При поступлении информации о том, что Ваши родственники, являясь участниками дорожного движения в качестве водителя или пешехода, стали виновниками ДТП, и теперь, чтобы избежать ответственности или уладить вопрос с потерпевшей стороной, необходимо передать определенную сумму — не верьте, это мошенники. Не следуйте их инструкциям, не осуществляйте никаких операций с деньгами, не передавайте их незнакомым людям, направленным к Вам звонившими. В случае поступления подобных звонков – прекратите разговор и, чтобы удостовериться, что все в порядке — перезвоните своим родственникам. Даже если они сразу не ответят Вам – не действуйте по указке неизвестных. Вы всегда можете обратиться за советом и консультацией в органы внутренних дел».

ИА «Орелград»