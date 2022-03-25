Фильмы «Брат» и «Брат-2» снова показывают в орловских кинотеатрах

25.3.2022 | 11:21 Культура, Новости

«Сиквел о похождениях Данилы Багрова в Америке с мощным рок-саундтреком».

В орловских кинотеатрах стартовал повторный показ культовых российских фильмов Алексея Балабанова «Брат» («Криминальная драма про 90-е, сделавшая Данилу Багрова народным героем») и «Брат-2» («Сиквел о похождениях Данилы Багрова в Америке с мощным рок-саундтреком»).

Ранее стало известно, что в связи с уходом с российского рынка ряда иностранных компаний возможно внесение изменений в планы кинопрокатчиков. В частности, может быть организован массовый показ отечественных фильмов прошлых лет.

Фильм «Брат» в свое время вошел в список «100 главных русских фильмов по версии журнала „Афиша“». По словам создателей кинокартины, основная идея заключалась в том, чтобы показать переход от «общинной системы жизни» при социализме к «индивидуальной ответственности» капитализма. Масштабные перемены привели к тому, что даже родственные связи перестали работать, из-за чего главному герою пришлось в одиночку противостоять всему окружающему миру.

ИА «Орелград»

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