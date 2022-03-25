Московские налоговики «достали» орловчанку на малой родине

Суд в Орловской области рассмотрел иск о долгах по налогам.

Как сообщает пресс-служба Кромского районного суда, удовлетворен в полном объеме административный иск МИ ФНС России № 8 по Орловской области о взыскании налога и пени. Ответчицей по нему стала местная жительница, которая еще недавно пробовала себя в роли индивидуального предпринимателя. Любопытны обстоятельства этого иска, так как в их основу легли претензии столичных налоговиков. Как следует из материалов, женщина зарегистрировалась в Орловской области в качестве индивидуального предпринимателя в конце 2015 года.

При этом до сентября 2018 она работала в Москве, где «осуществляла торговую деятельность». Работала она на территории, администрируемой инспекцией ФНС России №43 по городу Москве. В сентябре 2018 года орловчанка прекратила предпринимательскую деятельность, но у нее, как выяснилось, остались долги перед государством. В июле 2020 года столичные налоговики передали в Межрайонную ИФНС России №8 по Орловской области карточку расчетов с бюджетом по торговому сбору. Из нее следовало, что у женщины на тот момент значились задолженность по торговому сбору и долги за 2018 год по взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Более того, выяснилось, что московские налоговики четырежды безрезультатно выставляли орловчанке требования о погашении долгов.

«В связи с прекращением предпринимательской деятельности ответчик должна была оплатить также взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, — пояснили в суде Кромского района. — Поскольку в добровольном порядке административный ответчик вышеуказанные страховые взносы не оплатила, Межрайонная ИФНС России № 8 по Орловской области выставила требование». Согласно ему женщина также должна была погасить долги. Однако она вновь проигнорировала призывы налоговиков. Суд первой инстанции административные исковые требования о взыскании налога и пени удовлетворил. Бывшей бизнес-леди все-таки придется погашать старые долги. Решение в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»