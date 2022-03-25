Орловчанка получила 2 года за выдуманное изнасилование

Девушка оболгала своего кавалера в отместку за проигнорированные звонки.

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело о заведомо ложных доносах. Как уточнили в пресс-службе облсуда, фигуранткой стала жительница Болхова, которая ранее уже была судима. Новое уголовное дело возникло по ее собственной инициативе. Началось все с застолья, растянувшегося на двое суток. В течение этого времени подсудимая весело проводила время, распивая спиртные напитки в компании двоих мужчин.

«Один из мужчин ей понравился, ночь они провели вместе, но утром она проснулась одна, «кавалера» рядом не было, — говорится в сообщении пресс-службы облсуда. — Общий знакомый сообщил, что мужчина отправился на поиски спиртного».

Дама его не дождалась и отправилась домой. Но о кавалере она не забывала и пыталась до него дозвониться. Абонент был недоступен, что в итоге разозлило девушку. Она решила обратить на себя внимание, а заодно и проучить кавалера. Девушка обратилась в полицию и написала два заявления. Из одного следовало, что кавалер якобы украл у нее 10 тысяч рублей. Чуть позже девушка «вспомнила», что он ее еще и якобы изнасиловал. При подаче заявлений сотрудники полиции предупредили ее об уголовной ответственности за заведомо ложные доносы о преступлениях, но она настаивала на своем и требовала, чтобы «виновника» немедленно доставили в отдел полиции.

«Мужчина прибыл в отдел полиции и сообщил, что никаких преступлений не совершал, а в дни, обозначенные в заявлениях, он с девушкой не встречался», — пояснили в облсуде. Он также объяснил, что не мог ответить на звонки, поскольку его телефон разрядился, а «он сам на протяжении двух дней скверно себя чувствовал из-за похмелья». После этих показаний и сама девушка призналась, что никаких преступлений в действительности не было, она их придумала.

Суд признал ее виновной сразу в двух оговорах. При вынесении наказания было учтено то, что она имеет непогашенную судимость за кражу. В результате болховчанка получила 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. «Приговор был обжалован в апелляции, — добавили в облсуде. — Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда в части размера назначенного наказания оставила приговор без изменения».

ИА «Орелград»