Орловщина сэкономит на обогреве и освещении госучреждений

25.3.2022 | 8:00 Новости, Экономика

Орловская область переходит на режим экономии энергоресурсов.

Правительство региона в новой редакции утвердило государственную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики в Орловской области». Ее действие рассчитано по 2025 год включительно. Она  разработана в целях перевода экономики Орловской области на энергоэффективный путь развития. Документ предусматривает повышение конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности региона, а также рост уровня и качества жизни населения «за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности посредством модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов».

В программе также определены целевые значения ряда других показателей: удельного расхода газа, электрической и тепловой энергии на снабжение органов государственной власти Орловской области и государственных учреждений. Энергоемкость определяет качество использования энергоресурсов и степень развитости региональной энергетической системы, говорится в документе. Кроме того, одним из важнейших инструментов снижения энергоемкости является снижение потерь энергии на всех технологических этапах.

Общие затраты на реализацию мероприятий государственной программы составят 1,847 миллиарда рублей, в том числе в 2022 году – 146,022 миллиона рублей.  При этом доля финансирования за счет средств областного бюджета составит всего 9,489 миллиона, а финансирование за счет средств федерального бюджета вообще не предусмотрено. Основную финансовую нагрузку на себя возьмут инвесторы.

Ожидаемыми результатами реализации программы станут, к примеру, снижение к 2025 году удельного расхода природного газа на снабжение органов государственной власти и госучреждений до 0,153 тысячи куб. м./ чел.; снижение к 2025 году доли потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии до 7,42 процента; снижение к 2025 году удельного расхода электроэнергии на снабжение органов и госучреждений до 18,8 кВт*ч/кв.м. Также запланировано капитальное строительство, реконструкция, капремонт или техническое перевооружение источников теплоснабжения.

ИА «Орелград»

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