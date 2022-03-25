Орловские пожарные эвакуировали 22 человека в ходе пожаре на улице Ливенская

25.3.2022 | 13:00 Новости, Происшествия

Возгорание произошло накануне поздно вечером.

При пожаре на улице Ливенская было эвакуировано 22 человека, жертв удалось избежать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило вчера в 23.20. Горела однокомнатная квартира жилого дома. Когда пожарные прибыли на место, они обнаружили сильное задымление на первых двух этажах. Было принято решение об эвакуации жильцов.

В результате происшествия было спасено семь человек и эвакуировано 15. Пострадала только мебель в горящей квартире. Причину пожара устанавливают эксперты.

ИА «Орелград»

 

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