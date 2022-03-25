Орловский Росреестр до конца года не будет проводить плановые проверки

Внеплановые и профилактические проверки, тем не менее, возможны.

Росреестр по Орловской области принял решение отменить все плановые проверки до конца 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба федеральной службы.

При этом, по согласованию с прокуратурой, могут проводиться внеплановые проверки в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Такая мера предусмотрена на случай, если поступит информация об угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства, либо — возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Также запланированы профилактические визиты для информирования граждан о требованиях земельного законодательства. А в случае, если будут обнаружены неиспользуемые участки, их будут вовлекать в хозяйственный оборот.

«Все плановые контрольно-надзорные мероприятия государственного земельного контроля, предполагающие взаимодействие с субъектом проверки, до конца этого года на территории нашего региона Росреестром проводиться не будут. В частности, это касается таких форм контроля, как инспекционные визиты и рейдовые осмотры, документарные и выездные проверки. Кроме того, на 90 календарных дней продлевается срок исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, если срок их исполнения наступил после 10 марта этого года», — пояснила руководитель орловского Росреестра Надежда Кацура.

ИА «Орелград»