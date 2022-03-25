Под Орлом пьяного водителя выдал цвет лица

Мужчина предстал перед судом за пьяную езду и получил реальный срок заключения.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Дмитровского районного суда, вынесенный по уголовному делу в отношении местного жителя. Последнего признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Иными словами, орловец поплатился за повторную пьяную езду.

В пресс-службе Дмитровского райсуда пояснили, что дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Как следует из приговора, житель Дмитровска ранее был пойман пьяным за рулем и получил административное наказание. Несмотря на это, он вновь сел нетрезвым за руль, причем сделал это, не имея действующего водительского удостоверения. Он двигался по улицам Дмитровска на автомобиле ВАЗ-21102, когда был остановлен инспектором ДПС.

Полицейский сразу обратил внимание на визуальные признаки алкогольного опьянения. Водителя выдал не только запах алкоголя изо рта, но и «неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски кожных покровов лица, а также поведение, не соответствующее обстановке». Мужчина был отстранен от управления автомобилем, после чего ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения на месте. Водитель согласился, и алкотестер показал, что норма содержания алкоголя в крови у испытуемого превышена примерно на 10 процентов.

Также выяснилось, что у данного гражданина имеется непогашенная судимость за другое преступление, приговор по которому был вынесен в 2019 году. Тогда дмитровец получил условный срок, который на этот раз превратился в реальный. По совокупности он получил наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев.

ИА «Орелград»