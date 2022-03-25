Смерть Владимира Жириновского официально опровергнута

Ранее в некоторых СМИ и телеграмм-каналах появилась информация о смерти основателя ЛДПР.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин опроверг информацию о смерти основателя и бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Ранее в некоторых СМИ и телеграмм-каналах появились публикации о том, что политик, якобы, скончался в 10.45. Эту информацию подтвердил сенатор Совета Федерации от Владимирской области Александр Пронюшкин. После заявления Володина он отказался от своих слов.

«Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив.

Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец.

Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», — написал Вячеслав Володин в своем телеграмм-канале.

Также спикер Госдумы призвал СМИ удалить фейковые сообщения и пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Сенатору Пронюшкину, в свою очередь, он посоветовал сложить свои полномочия.

Информацию о том, что Жириновский жив, подтвердили также в ЛДПР и Министерстве здравоохранения.

ИА «Орелград»