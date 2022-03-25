В Орле студентов предупредили об ответственности за подставные фирмы

Профилактическую беседу с молодыми людьми провели сотрудники налоговой службы.

В Орле специалисты Единого центра регистрации провели урок налоговой грамотности для студентов Института естественных наук и биотехнологии, входящего в структуру Орловского государственного университета имени Тургенева. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ФНС России, молодым людям рассказали об опасности создания фиктивных фирм и регистрации предпринимательской деятельности на подставное лицо. Лекцию прочитали сотрудники Межрайонной ИФНС России №9, которая исполняет функции вышеуказанного центра.

«Участники вебинара ознакомились с порядком государственной регистрации бизнеса и узнали, как не стать жертвой мошенников, предлагающих открыть фиктивную компанию или условно получить статус индивидуального предпринимателя, — говорят в УФНС. — Сотрудник налогового органа предостерегла молодых людей, порекомендовав им быть бдительными: не предоставлять свой паспорт и электронную подпись для государственной регистрации юридического лица или ИП в случае, если они не планируют в дальнейшем управлять этой организацией или осуществлять предпринимательскую деятельность».

Первые случаи привлечения орловских студентов в качестве подставных учредителей и директоров сомнительных фирм относятся к 2018 году. До этого дельцы, открывавшие фирмы для уклонения от налогов и отмывания денег, «нанимали» граждан без определенного места жительства и граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Однако затем в их сети начали попадать студенты, которым мошенники предлагали оформить на себя фирму за небольшое вознаграждение. Аферисты пользуются тем, что молодые люди плохо ориентируются в законодательстве, особенно в налоговом и уголовном праве, но при этом зачастую нуждаются в финансовых средствах. Многие студенты даже не подозревают, что соглашаясь на подобные услуги, они фактически становятся преступниками.

«Организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на подставных лиц, используются в криминальных схемах по легализации преступных доходов и для уклонения от уплаты налогов, — пояснила заместитель начальника отдела по работе с заявителями Ольга Ленькова. — Граждане, добровольно согласившиеся на формальное использование своих персональных данных, являются соучастниками преступления и подлежат привлечению к административной и уголовной ответственности».

По данным регионального управления МВД, в прошлом году в Орловской области сотрудники полиции выявили два преступления, связанных с легализацией денежных средств либо иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления. Дела были возбуждены по статье 174.1 УК РФ. Также было вскрыто семь фактов незаконного образования, создания или реорганизации юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и 10 фактов незаконного использования документов для образования фирмы (ст. 173.2 УК РФ).

ИА «Орелград»