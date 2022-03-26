«Неправильное» питание шахматистов выявили в Орле

26.3.2022 | 10:08 Новости, Общество

КСП рассказала о результатах проверки спортивной школы.

Информацию по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности БУ ОО «Шахматно-шашечная спортивная школа» раскрыла региональная Контрольно-счетная палата. Мероприятие было плановым. По его итогам были вскрыты неправомерные расходы в сумме 130,6 тысячи рублей. Так, по мнению аудиторов, были допущены нарушения финансирования за счет средств областного бюджета физкультурных и спортивных мероприятий. За счет субсидии учреждением были произведены расходы на проживание, проезд и обеспечение питанием спортсменов, участвовавших в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.

В КСП их сочли неправомерными, так как указанные соревнования и сборы не были включены в календарный план официальных и спортивных мероприятий Орловской области на 2021 год. Досталось от аудиторов и региональному управлению физической культуры и спорта. Расчет объема финансового обеспечения выполнения государственного задания на 2021 год для шахматно-шашечной школы был произведен без учета нормативных затрат на оказание государственных услуг, считают в КСП.

Кроме того, значения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг и выполнение работ и значения корректирующих коэффициентов были размещены на вкладке управления физической культуры и спорта в государственной информационной системе с нарушением срока, установленного постановлением правительства Орловской области. Добавим, что проверка отдельных вопросов работы шахматно-шашечной спортшколы в план работы КСП на 2022 год была включена по предложению комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета народных депутатов.

ИА «Орелград»

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