Под Орлом запретили выбрасывать машины на детские площадки

Новые правила благоустройства начали действовать в Орловском округе.

Администрация Орловского муниципального округа утвердила новые правила благоустройства территорий местных населенных пунктов. Значительная часть этого документа посвящена вопросам уборки мусора. В частности, на территории округа запрещено устройство наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов, а также вынос мусора на уличные проезды. Домовладельцев обязали обеспечить подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. В противном случае им самим придется носить свои нечистоты к спецтранспорту.

Также под запрет попало слитие воды на тротуары, газоны и проезжую часть дорог. Исключение сделано лишь для аварийных работ, да и то слитие разрешено только по специальным шлангам и только в ближайшие канализационные колодцы. Жителям многоквартирных домов округа запретили выносить на контейнерные площадки автомобильные покрышки и уж тем более сжигать их на улице. Запрет распространяется и на другие автозапчасти.

Кстати, на территории округа не допускается размещение на улицах, во дворах, на детских и спортивных площадках, тротуарах и газонах брошенного, разукомплектованного и пришедшего в негодность транспорта. Интересно, что для гаражных кооперативов предусмотрена обязанность не только установить мусорные контейнеры, но и обеспечить раздельный сбор отходов. Основной посыл новых правил – все территории должны содержаться в чистоте и порядке. Нарушителей будут наказывать, в том числе административными штрафами.

ИА «Орелград»