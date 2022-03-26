Производитель микрошариков пожаловался на «Дорожную службу»

Орловское УФАС проверит заявление о неправомерном отказе в допуске к торгам.

Управление ФАС России по Орловской области приняло к рассмотрению жалобу компании «Микросфера» из Брянской области на действия конкурсной комиссии ГУП «Дорожная служба». Компания планировала принять участие в закупке, объявленной орловским госпредприятием, но ее заявка допущена до торгов не была. Брянский производитель считает, что отказ был сделан по формальным причинам, в связи с чем заподозрил орловскую фирму в нарушении требований закона о защите конкуренции.

Спорная закупка была объявлена в феврале 2022 года. «Дорожная служба» планировала закупить 40 тонн микростеклошариков для дорожной разметки. Начальная цена была установлена в размере 2,041 миллиона рублей. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ «Автомобильные дороги общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования». К товару был предъявлен ряд требований. В частности, он должен иметь сертификат соответствия, а годом его изготовления должен быть 2022 год.

Заказчик предъявил и такое требование, ставшее ключевым в данном споре: «Срок хранения товара не менее 12 месяцев». В своей заявке брянская фирма, специализирующаяся на производстве микростеклошариков, так и указала: «Срок хранения товара не менее 12 месяцев». Словосочетание «не менее» стало причиной того, что фирму не допустили к торгам. Аукционная комиссия в качестве обоснования отказа сослалась на то, что предоставленные участником закупки сведения не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать следующие слова: «может», «не может», «должен», «должна», «не должен», «не должна», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «превышает», «не превышает», «следует», «не следует», «не менее», «не более», «не ниже», «не выше», «от», «до», «менее», «ниже», «более» и «свыше».

По такой логике, если бы соискатель указал точный срок хранения, например, 12 месяцев, то его бы к торгам допустили. Подобный подход несостоявшийся участник закупки счел предлогом для того, чтобы его до торгов не допустили. В своей жалобе брянская компания указывает, что в перечень показателей, к которым нельзя было применять двусмысленные слова, срок хранения не входил. Ограничения предъявлялись к таким показателям, как внешний вид товара, коэффициент преломления света, содержание инородных частиц и др.

Брянские предприниматели уверяют, что готовы была предложить поставку за гораздо меньшую сумму, чем готова была выложить «Дорожная служба», а это привело бы к экономии бюджетных средств, которые госпредприятие и осваивает в рамках реализации дорожных программ. Действия представителей ГУПа теперь проверит антимонопольная служба. Добавим, что к участию в торгах было допущено три участника. Победа была присуждена бизнес-леди, предложившей наименьшую цену поставки — 1,398 миллиона рублей.

ИА «Орелград»