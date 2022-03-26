В Орле 26 пешеходов попали под санкции ГИБДД

Гаишники оштрафовали почти три десятка невнимательных прохожих.

Областная ГИБДД подвела итоги дополнительного профилактического мероприятия «Пешеход», которое сотрудники этой структуры провели в Орле в период с 18 по 23 марта. Как сообщается на сайте Госавтоинспекции, в рамках данного мероприятия проводилась усиленная работа по пресечению нарушений Правил дорожного движения пешеходами. В результате всего за пять дней сотрудниками городского отдела ГИБДД к административной ответственности было привлечено 26 пешеходов.

Протоколы в отношении них были составлены по статье 12.29 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей. Кроме того, в рамках рейда на 10 водителей были составлены протоколы по статье 12.18 КоАП РФ за не предоставление преимущества пешеходам. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

«Целью проведения подобных рейдов является профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов и водителей транспортных средств, — следует из сообщения регионального управления ГИБДД. — Это является одним из приоритетных направлений деятельности, ведь каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходят с участием пешеходов».

Согласно ведомственной статистике, в городе Орле в 2022 году зарегистрировано уже 15 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В результате этих происшествий травмы различной степени тяжести получили 13 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, два человека погибли в этих ДТП. Добавим, что в ходе рейда сотрудники ГИБДД не только штрафовали нарушителей, но и раздавали памятки водителям и пешеходам, а также проводили с ними разъяснительные беседы.

«Госавтоинспекция на постоянной основе уделяет внимание вопросам безопасности пешеходов, — заверили в УГИБДД. — Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть на дороге взаимно вежливыми и внимательными. Водителям — быть готовыми к внезапному появлению пешеходов на проезжей части, а пешеходам — пересекать проезжую часть только в установленных для этого местах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося транспорта».

ИА «Орелград»