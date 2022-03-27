Долги по штрафам на 22 миллиона взысканы в Орловской области

27.3.2022 | 15:00 Закон и порядок, Новости

Приставы рассказали о результатах принудительного взыскания.

В Орловской области за первые два месяца 2022 года сотрудниками регионального управления Федеральной службы судебных приставов было окончено свыше 20 тысяч исполнительных производств о взыскании административных штрафов. Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, из них более 16 тысяч исполнительных производств были открыты по постановлениям ГИБДД.

«Благодаря принимаемым мерам за два месяца 2022 года орловскими судебными приставами было взыскано 22,448 миллиона рублей задолженности по административным штрафам, — рассказали в областной службе судебных приставов. — К должникам, уклоняющимся от исполнения исполнительных документов, применяется весь комплекс мер принудительного исполнения. Кроме того, УФССП по Орловской области активно взаимодействует с уполномоченными органами по вопросам исполнения постановлений о взыскании административных штрафов».

Закон отводит 60 дней на оплату административного штрафа. Его неуплата в установленный срок влечет за собой привлечение нарушителя к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Такие решения выносятся за уклонение от исполнения административного наказания. Согласно ведомственной статистике, в 2021 году процент выявляемости административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, по постановлениям, вынесенным судами, составил 13,2 процента, а по постановлениям, вынесенным должностными лицами ФССП, —  37,9 процента.

ИА «Орелград»

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