Орловцы могут получить до 120 тысяч рублей на православные проекты

Стартовал прием заявок на конкурс малых грантов «Православная инициатива — 2022».

О старте приема заявок сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Конкурс проводится по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Принять в нем участие могут канонические подразделения РПЦ, некоммерческие организации, зарегистрированные в качестве юрлиц, государственные и муниципальные учреждения, негосударственные организации образования, культуры, здравоохранения и соцзащиты, СМИ, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. В то же время участниками конкурса не могут быть различные кооперативы, политические партии, саморегулируемые организации, объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, товарищества собственников жилья, адвокатские и нотариальные палаты, а также физические лица, то есть простые граждане.

«Основные тематические направления конкурсных проектов — «Образование и воспитание», «Социальное служение», «Культура», «Информационное», — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Особое внимание уделяется проектам из малых городов и сел — в целях их приоритетной поддержки на этапе подведения итогов экспертизы к этим начинаниям применяется пониженное пороговое значение».

Кроме того, в целях популяризации православных традиций и знакомства с народными промыслами к участию допускаются проекты по специальной номинации «Региональные традиции и наследие народов». Эти инициативы должны быть ориентированы на формирование интереса к христианским духовно-нравственным ценностям и продвижению национальных промыслов регионов.

По условиям, размер запрашиваемого гранта не может превышать 120 тысяч рублей. При этом организация, решившая принять участие в конкурсе, должна соответствовать ряду требований. Так, ее собственный вклад в проект должен составлять не менее 25 процентов от запрашиваемой суммы. Впрочем, это могут быть не только собственные деньги, но и целевые поступления из других источников, а также материальные, трудовые и иные ресурсы.

Организация не должна находиться в процессе ликвидации, в отношении не должно быть возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве). Ее деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренным законодательством. Также соискателям надо будет доказать, что у них отсутствует просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджетную систему РФ. Организация-участник может подать заявку на конкурс только по одному из проектных направлений. Прием конкурсных заявок завершится 15 апреля.

ИА «Орелград»