В облсовете обсудили низкое освоение дорожных средств

Об эффективности дорожных затрат депутатам рассказала областная КСП.

Как уже рассказывал «Орелград», аудиторы областной Контрольно-счетной палаты выступили с отчетами о проведенных проверках на заседаниях профильных комитетов Орловского облсовета народных депутатов. Так, аудитор КСП Алевтина Пирогова рассказала парламентариям об итогах аудита эффективности расходования средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД).

Из отчета следует, что бюджетом Орловской области на 2020 и 2021 годы были утверждены ассигнования на реализацию двух федеральных проектов: «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Кассовое исполнение проекта «Дорожная сеть» за 2020 год составило 1,583 миллиарда рублей, или 90,4 процента от утвержденного бюджетом плана. Исполнение за счет федерального бюджета составило 963,752 миллиона рублей (91,4 процента от плана), областного бюджета – 619,926 миллиона рублей (89 процентов).

По состоянию на 1 ноября 2021 года расходы на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» составили 1,013 миллиарда рублей, или 50,8 процента от утвержденного бюджетом объема на 2021 год. Главной причиной низкого уровня освоения средств стало отсутствие расходов по объекту «Реконструкция «Красного моста». Напомним, белгородский подрядчик «Ремспецмост» ремонт провалил, а его руководство сейчас обвиняется в крупном хищении бюджетных средств. Только недавно мэрии удалось найти нового подрядчика.

Однако планы были сорваны не только по «вине» подрядчика Красного моста. Например, аудиторы рассказали депутатам о низком уровне исполнения по контракту на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Орла от Болховского шоссе до улицы Пионерской и от улицы Полесской до ландшафтного сквера «Дворянское гнездо». Его цена составила 110,85 миллиона рублей. Объем выполненных и оплаченных работ по данному контракту по состоянию на 18 октября 2021 года (момент окончания проверки КСП) составил 42,9 миллиона рублей, что составляло всего 38,7 процента от суммы контракта.

ИА «Орелград»