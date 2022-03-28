Клычков поставил орловцам условия догазификации

Губернатор утвердил меры соцподдержки по оплате расходов на газификацию домов.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков утвердил размер мер социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений отдельных категорий граждан, проживающих на территории региона. Также утвержден порядок их предоставления. Установлено, что мера такой соцподдержки предоставляется в размере фактически понесенных затрат, но не более 50 тысяч рублей на одно домовладение. Изданное губернатором постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 апреля 2021 года.

Утвержденный также порядок регламентирует предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладений. Оказываться она будет в виде единовременной денежной компенсации расходов на оплату выполненных работ по подключению (технологическому присоединению) домовладения к сетям газораспределения, включая изготовление проектной документации, приобретение газоиспользующего оборудования и приборов учета газа.

Право на компенсацию таких расходов имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области в домовладениях, включенных в программу газификации. Последняя также утверждена губернатором. Важным условием является то, что дом должен принадлежать им на праве собственности, а газ они должны использовать для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности.

В перечень потенциальных получателей компенсаций включены 13 категорий граждан, в том числе: ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, «дети войны Орловской области», инвалиды I группы и одиноко проживающие инвалиды II и III групп, семьи с детьми-инвалидами, малоимущие и многодетные семьи, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, супруги (не вступившие в повторный брак) и родители погибших (умерших) ветеранов боевых действий, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. Компенсация расходов на газификацию производится только на одно жилое домовладение по выбору гражданина вне зависимости от размера его доли в праве собственности на жилье. Для ее получения необходимо подать заявление в отдел Областного центра социальной защиты населения по месту жительства.

Напомним, что региональный закон о догазификации ранее принял Орловский облсовет народных депутатов. По официальным данным, на территории Орловской области сейчас насчитывается 2973 домовладения, подлежащих догазификации, они расположены в 254 населенных пунктах. Для выполнения социальной газификации в регионе требуется 441,5 миллиона рублей, затраты в среднем на одно домовладение составляют 148,5 тысячи рублей. По данным пресс-службы губернатора, поступило уже более 2000 заявок на догазификацию, из них принято 1456, а 564 были отклонены.

ИА «Орелград»