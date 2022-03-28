Леонид Музалевский представил доклад о работе орловского облсовета

28.3.2022 | 15:46 Новости, Политика

В 2021 году парламент принял 436 правовых актов.

В пятницу, 25 марта, спикер регионального парламента Леонид Музалевский представил доклад о деятельности облсовета за 2021 год.

Отметим, что указанный период охватывает работу депутатов двух созывов — осенью состав облсовета обновился примерно на половину.

По словам Музалевского, за 2021 год было принято 436 правовых актов (159 областных законов и 277 постановлений). Кроме того, в федеральные органы власти было направлено 16 обращений и законодательных инициатив. Также за год народные избранники приняли 140 законов о внесении  поправок.

«Из 159 принятых областных законов большая часть относится к: бюджетному, налоговому и финансовому законодательству – 21,3%; государственному строительству и правопорядку – 19,5%; образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму – 11,9 %; экономической политике и градостроительной деятельности – 11,3 %; местному самоуправлению и Регламенту, административно-территориальному устройству – 10,7 %», — сообщает пресс-служба облсовета.

«В текущем году Орловским областным Советом народных депутатов будет продолжена работа над законодательной базой в целях повышения уровня социально-экономического развития области, над исполнением программы наказов избирателей», – заявил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»

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