Орловцев наказали за ложь и неповиновение

28.3.2022 | 9:30 Закон и порядок, Новости

Нарушения закона выявили сотрудники Россельхознадзора.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора выявили сразу два грубых нарушения требований законодательства при проведении проверок. Так, в одном случае под санкции попала собственница земельного участка, расположенного в Становском сельском поселении Орловского района. Как пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, ее заранее уведомили о проведении внеплановой выездной проверки принадлежащего ей участка земли, однако она в назначенное время и в намеченное место не явилась.

Тем самым, как сочли проверяющие, гражданка «допустила неповиновение законному требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор». Кроме того, она не представила проверяющим в установленные сроки истребованные ими документы, что стало вторым ее правонарушением. В результате на орловчанку завели сразу два административных дела, которые были рассмотрены мировым судом.  Женщине были назначены административные наказания в виде предупреждений — за неповиновение законному требованию должностного лица и непредставление сведений.

В другом случае орловский Россельхознадзор аннулировал учетную запись уполномоченного лица, внесшего в сопроводительные документы заведомо ложные сведения о сроке годности продукции. В пресс-службе ведомства пояснили, что нарушение было вскрыто при анализе информационной системы «Меркурий». Внимание мониторинговой группы привлекло предприятие по фасовке яиц, которое принадлежит местному индивидуальному предпринимателю.

«Так, уполномоченным лицом предприятия в производственной транзакции продукции (яйцо куриное пищевое фасованное, в объеме 240 шт., дата выработки 04.02.2022) был указан срок годности на 14 дней превышающий срок, установленный производителем, — сообщает ТУ Россельхознадзора. — За внесение в ветеринарно-сопроводительные документы заведомо ложных сведений учетная запись уполномоченного лица аннулирована».

ИА «Орелград»

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