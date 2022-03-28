В Орле малый бизнес пожаловался на непосильные затраты

Бизнес-сообщество региона перечислило свои главные проблемы.

Как сообщили в аппарате регионального бизнес-омбудсмена, системные проблемы были перечислены в ходе расширенного заседания общественного и экспертного советов при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области. Оно прошло на базе Центра «Мой Бизнес». В нем приняли участие эксперты и представители предпринимательского сообщества региона. Среди прочего были рассмотрены основные проблемы, затронутые орловскими предпринимателями в обращениях, которые они в прошлом году направляли бизнес-омбудсмену.

Значительная часть озвученных проблем носит системный характер. Например, так называемые субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в настоящее время сталкиваются с проблемой утраты права на применение патентной системы налогообложения, что влечет за собой существенное увеличение налоговой нагрузки. Дело в том, что патентная система базируется на максимальном размере годового дохода, который устанавливается региональным законом. Сейчас он составляет 60 миллионов рублей.

При превышении данного порога малый и средний бизнес не вправе применять патенты. Между тем, в течение года ситуация может кардинально измениться, что происходит и прямо в эти дни. Вынужденная смена патентной системы налогообложения влечет за собой увеличение стоимости услуг, оказываемых населению. Также МСП жалуется на значительное ограничение на применение патентной системы налогообложения в виде привлечения не более 15 наемных работников.

Среди других системных проблем были названы высокая нагрузка на фонд оплаты труда, отсутствие свободных денежных средств на развитие бизнеса, непосильные затраты на оплату услуг естественных монополий, сдерживающие развитие производств, вывод из оборота денежных средств до фактической оплаты товара при авансовых платежах по НДС. Кроме того, предприниматели указали на «невозможность удовлетворения спроса на востребованные и доказавшие свою эффективность льготные кредиты, выдаваемые фондами микрофинансирования субъектов РФ».

Жалобы также поступали на жесткие условия получения мер господдержки, предоставляемых Фондом развития промышленности РФ, существенно сужающие круг их потенциальных получателей. В теме дорогих кредитов был упомянут и «чрезмерно высокий размер ключевой ставки, влекущий снижение доступности кредитных ресурсов и их дороговизну». Впрочем, на фоне осложнившейся международной обстановки ключевая ставка выросла еще больше, так что с этим надо считаться и смириться.

«Участниками мероприятия были предложены различные механизмы по решению указанных проблем, принятие которых способствовало бы стимулированию развития малого и среднего предпринимательства, сохранению рабочих мест, недопущению существенного роста налоговой нагрузки в отношении субъектов МСП вследствие вынужденной смены режима налогообложения, развитию производства и решение проблем импортозамещения», — резюмируют в аппарате регионального бизнес-омбудсмена.

ИА «Орелград»