Орловцев упрекнули в невольном уничтожении улик

Определенная критика прозвучала со стороны сотрудников полиции.

В Орловской области районные и городские отделы МВД России продолжают отчитываться о результатах своей деятельности за 2021 год. Доклады звучат на заседаниях местных «парламентов». Один из них недавно был оглашен в Орловском районе. Из него следует, что за истекший год местный отдел МВД зарегистрировал 10 614 сообщений и заявлений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, что немногим выше уровня прошлого года. При этом количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом снизилось на 7,8 процента, всего таковых было 640.

В местное полиции отмечают существенное, на 10,5 процента, сокращение числа преступлений против собственности. Так, в 2 раза меньше, чем годом ранее, было совершено грабежей, на 44,8 процента сократилось количество краж из квартир, дач и садовых домиков. При этом полиция сетует на то, что простые граждане, порой, сами невольно затрудняют работу по раскрытию преступлений и розыску преступников.

«Зачастую заявления о кражах поступают от граждан спустя продолжительное время после совершения преступления, за это время уничтожаются значимые для расследования следы на месте происшествия, затрудняется поиск и установление свидетелей и очевидцев, — следует из отчета ОМВД России по Орловскому району. — Руководством ОВД и администрацией района неоднократно проводились разъяснительные беседы с председателями садоводческих обществ, владельцами дачных участков, гаражно-строительных кооперативов, владельцами строений. О преступных деяниях многократно проводилась разъяснительная работа с гражданами, распространялись различные профилактические материалы».

Также сообщается, что доля краж в общем массиве преступности составила в 2021 году 42,3 процента. При этом отмечается снижение числа не только квартирных краж, но и краж сотовых телефонов. За год было зафиксировано всего 18 таких случаев. Кроме того, было совершено по 24 кражи из гаражей, дачных домиков, складов, баз и магазинов. Предметом преступного посягательства наиболее часто становятся деньги, электроинструменты, строительные материалы и другие товарно-материальные ценности, используемые при строительстве. Также добычей воров в прошлом году не раз становились аккумуляторные батареи, снятые с чужих автомобилей, малогабаритная бытовая и компьютерная техника, ювелирные изделия.

ИА «Орелград»