Орловские аграрии сразятся за деньги на стартапы

Прием заявок на участие в областном конкурсе «Агростартап» продлится до 27 апреля.

Объявление о проведении конкурсного отбора для предоставления гранта «Агростартап» издал департамент сельского хозяйства Орловской области. Прием заявок и документов от соискателей продлится с 29 марта по 27 апреля 2022 года. Итоги конкурса обещают подвести до 27 мая. Сам отбор проводится в соответствии с постановлением правительства региона, которое ранее утвердило порядок его проведения. Гранты «Агростартап» предоставляются из бюджета региона в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Проект направлен на создание и развитие сельскохозяйственного производства. Он предусматривает увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку. В данном случае областные гранты выделяются получателям для финансового обеспечения затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки.

По условиям, получить такой грант можно только один раз. Он предоставляется на реализацию проектов создания или развития различных хозяйств. Например, грант на создание хозяйства по разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности предусмотрен в размере до 5 миллионов рублей, но не более 90 процентов затрат. До 3 миллионов рублей можно получить на создание или развитие хозяйств иных направлений. Часть средств грантов разрешено направлять на формирование неделимого фонда сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Заявку на участие в конкурсном отборе может подать как глава КФХ или ИП, так и простой гражданин Российской Федерации, соответствующий конкурсным требованиям.

По данным правительства Орловской области, грантовая поддержка «Агростартап», реализуемая в рамках мероприятий национальных проектов, с каждым годом набирает популярность. Так, в 2021 году в регионе были предоставлены девять таких грантов на общую сумму 28,5 миллиона рублей. Господдержка была предназначена для создания одного хозяйства по откорму крупного рогатого скота, четырех овцеферм, одной пчелопасеки, а также хозяйств по выращиванию зерновых, чеснока и саженцев плодовых и декоративных растений.

ИА «Орелград»