Орловские центры занятости стали принимать не только безработных

Воспользоваться услугами таких центров могут те, кому грозит увольнение.

Как сообщает управление труда и занятости Орловской области, спектр услуг, которые оказывают центры занятости населения, расширен. Теперь они обслуживают не только безработных граждан. Госуслуги по данному направлению стали доступны работникам, находящимся под риском увольнения или в простое, переведенным в режим неполного рабочего дня, отправленным в отпуск без сохранения зарплаты. Обратиться в центры теперь могут и работники предприятий, находящихся в процедуре банкротство, а также граждане, испытывающие трудности в поиске работы.

В центрах занятости они могут получить целый набор разнообразных услуг. Им помогут пройти переобучение и освоить новую профессию, найти подработку на время поиска постоянной работы (в регионе действует проект по организации оплачиваемых общественных работ), найти постоянную или временную работу, пройти профтестирование для выбора сферы деятельности, составить резюме, подготовиться к собеседованию и получить помощь в открытии своего дела.

Кроме того, обратившимся помогут оформить единоразовую финансовую помощь при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создании организации или фермерского хозяйства. Ранее руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина рассказала о состоянии рынка труда, мерах по снижению безработицы и повышения уровня занятости населения.

По ее словам, в минувшем году в регионе снизилось число фиксированных безработных. На 1 января 2022 года их численность составила 2,7 тысячи человек, в то время как годом ранее таковых насчитывало 6 тысяч человек. Уровень фиксированной безработицы на регистрируемом рынке труда Орловской области составил на 1 января 2022 года 0,8 процента против 1,7 процента годом ранее. Численность граждан, снятых с регистрационного учета в 2021 году в результате проведенной работы по трудоустройству, составила 6,5 тысячи человек.

ИА «Орелград»