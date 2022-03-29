«Ростелеком» обеспечил телекоммуникационными услугами сезонный туристический центр «Сплав стихий» в Орловской области

«Ростелеком» предоставил цифровые сервисы туристическому центру «Сплав стихий», расположенному в Новосильском районе. Провайдер провел оптоволокно от ближайшего узла связи и организовал доступ в интернет для административного здания комплекса. Затем развернул на всей территории центра услугу «Wi-Fi для бизнеса», которая позволит одновременно входить в Сеть 50 пользователям. Также оператор предоставил услугу «Видеонаблюдение», установив девять антивандальных видеокамер в кафе и по периметру центра.

Павел Зеленин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях:

«Туристический центр ”Сплав стихий” – первый в Центральной России проект, который объединяет активный отдых на воде и комфортное размещение гостей на суше. И важнейшей составляющей этого комфорта являются цифровые сервисы. «Ростелеком” предложил комплексу несколько современных телекоммуникационных решений. Клиент выбрал самые популярные услуги в этом сегменте – “Видеонаблюдение” и “Wi-Fi для бизнеса”. Базой для их реализации стала наша оптоволоконная сеть, главные преимущества которой – высокая надежность (волокно нечувствительно к электромагнитным излучениям, не боится окисления и влаги) и скорость передачи данных. Так что вне зависимости от погодных условий в туристическом центре всегда будет устойчивая связь».

Ольга Савушкина, директор ООО «Тур», собственник туристического центра «Сплав стихий»:

«Современному путешественнику нужны не только бытовой, но и цифровой комфорт, возможность оставаться на связи с родными и близкими в любой точке мира. Поэтому мы просто обязаны обеспечить гостей качественным скоростным интернетом на территории туристического центра. Также необходимо было организовать систему безопасности, чтобы клиенты не волновались за свои вещи, оставленные в кемпинге. Предложение “Ростелекома” полностью удовлетворило наши потребности. Устойчивый Wi-Fi, видеонаблюдение с возможностью хранения данных на облачной платформе и проводной интернет для персонала туристического центра сделали наш комплекс еще привлекательнее для клиентов».

«Wi-Fi для бизнеса» – одно из наиболее востребованных в корпоративном сегменте решений от «Ростелекома». Сервис позволяет оформить стартовую страницу в соответствии с задачами заказчика, например, разместить на ней правила поведения на объекте или информацию о специальных предложениях компании. Собственник сети может установить время пользования интернетом, заблокировать доступ к определенным сайтам. Важно, что решение предполагает обязательную авторизацию посетителей в полном соответствии с российским законодательством.

«Видеонаблюдение» – комплексное решение «Ростелекома» для обеспечения безопасности как на промышленных предприятиях, так и на объектах социальной или туристической инфраструктуры. Решение включает в себя камеры внешнего и/или внутреннего видеонаблюдения, управление которыми осуществляется через WEB-интерфейс или мобильное приложение. Изображение с камер можно просматривать в онлайн-режиме – через приложение или в личном кабинете пользователя – и в облачном архиве.

Узнать о технической возможности подключения услуг для бизнеса и оставить заявку можно на официальном сайте компании или по бесплатному номеру горячей линии «Ростелекома» 8 800 200 30 00.