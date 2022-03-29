В обновленную программу расселения вошли 124 дома в Орле

Мэрия Орла актуализировала планы по переселению граждан из аварийного жилья.

Мэр Орла Юрий Парахин в новой редакции утвердил муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы». В частности, в паспорте появилась отметка о том, что ответственным исполнителем программы является муниципальное казенное учреждение «Жилищное управление города Орла». Уточнены также объемы финансирования.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, теперь составляет 2,115 миллиарда рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1,636 миллиарда рублей, средства областного бюджета – 421,784 миллиона рублей. Оставшиеся 57 миллионов – это доля муниципалитета. Финансирование этапа 2022-2023 годов составит 706,732 миллиона рублей. Парахин также утвердил адресный список многоквартирных домов, которые подлежат расселению. Всего в него включено 124 дома, сам список можно найти на официальном сайте мэрии.

Отметим, что в программу дополнительно попали три дома по переулку и улице Лескова, финансирование расселения которых не предусмотрено за счет федерального Фонда ЖКХ. Эти дома были построены в 1952-1953 годах, на их расселение потребуется чуть более 1,5 миллиона рублей. Средства на это, вероятно, поступят из местного бюджета. Кстати, мэр Парахин также распорядился о проведении капитального ремонта лифтового оборудования тех многоквартирных домов, где лифты уже отработали положенный срок, но жильцы решение об их ремонте не приняли.

В соответствии с постановлением мэра капремонт лифтового оборудования будет проведен в следующих многоквартирных домах: № 136 по улице Васильевской, №№ 10, 12 и 14 по улице Машкарина, №№ 57, 65 и 69 по улице Планерной, № 3 по улице Саханской, № 76 по улице Черкасской, № 30 по улице Бурова, №№ 64 и 74 по улице Раздольной, № 3 по улице Рощинской, № 103 по улице Горького, № 2 по переулку Полярному и № 55 по улице Полесской. В постановлении отмечено, что собственники помещений в этих домах формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

ИА «Орелград»