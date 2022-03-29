В Орле проверят достоверность бюджетных строительных смет

Проверять сметы поручено автономным экспертам из госучреждения.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок проведения проверок достоверности сметной стоимости работ по благоустройству, техническому перевооружению зданий и сооружений. Речь идет об объектах, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета. Постановление принято «в целях обеспечения эффективного и экономного использования средств областного бюджета».

Проведение таких проверок Клычков поручил автономному учреждению «Управление государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий Орловской области». Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства региона по развитию инфраструктуры. Порядок регламентирует процедуру проведения проверки на случай, если такая проверка не проводилась в соответствии с другими нормативными правовыми актами РФ.

Задача «автономных» экспертов будет заключаться в изучении и оценке расчетов, содержащихся в сметной документации. В частности, цифры из смет будут проверять на их соответствие нормативам и федеральным единичным расценкам, а также физическим объемам работ, включенным в дефектные ведомости. Застройщики будут обязаны сами предоставлять уполномоченной организации необходимый пакет документов, в том числе сведения об исполнителях работ, проектную документацию, свод информации о текущих ценах на строительные материалы, конструкции и оборудование и др.

Отметим, что за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ предусмотрено взимание платы в размере 1 процента сметной стоимости работ, но не менее 24 тысяч рублей, включая налог на добавленную стоимость. По итогам оценки достоверности сметы уполномоченная организация может выдать либо положительное, либо отрицательное заключение.

ИА «Орелград»