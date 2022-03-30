Облсовет рекомендовал активизировать борьбу с безработицей

30.3.2022 | 9:30 Новости

Парламентарии обсудили меры по снижению напряженности на рынке труда.

Депутаты Орловского облсовета в рамках «правительственного часа» рассмотрели вопрос о мерах, принимаемых правительством региона по снижению напряженности на рынке труда и занятости. Основная информация по нему была представлена областным департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Из нее следует, что в Орловской области действует программа, предусматривающая оказание безработным услуги по профессиональному обучению востребованным на рынке труда профессиям за государственный счет.

В период такого обучения сохраняется пособие по безработице. То есть, получая пособие, орловцы параллельно могут получить кардинально новую для себя профессию или повысить квалификацию по имеющейся специальности. Как уточнили в департаменте, основная цель этого направления — повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда. Обучение можно пройти по многим профессиям, в том числе таким, как бухгалтер, специалист по кадрам, менеджер по продажам, специалист по контрактной системе в сфере закупок, водитель, электрогазосварщик, повар-кондитер, специалист по информационным ресурсам и др.

«В перечень программ для обучения входит повышение квалификации по новейшим востребованным работодателями программам «1С», это «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей», «1С:Зарплата», — отметили в областном управлении труда и занятости. — Перечень учебных программ постоянно трансформируется под требования рынка. Так, недавно добавились новые учебные программы. В их числе — программы повышения квалификации «SMM-менеджер» и «Таргетолог».

Направление на профессиональное обучение безработных орловцев  осуществляется с учетом уровня образования, профессионального опыта и состояния здоровья. Кроме того, учитывается востребованность каждой конкретной профессии и специальности на рынке труда и возможности последующего трудоустройства. Заслушав доклад, депутаты облсовета дали департаменту ряд рекомендаций. Например, рекомендовано продолжить работу по проведению мониторинга состояния и разработке прогнозных оценок рынка труда Орловской области, а также анализу востребованности профессий.

Также парламентарии посоветовали чиновникам активизировать работу по улучшению качества рабочей силы и развитию ее профессиональной мобильности. Кроме того, по мнению народных избранников, в регионе должна быть продолжена работа по информированию граждан о возможности получения государственных услуг в области содействия занятости населения. Для этого необходимо использовать ресурсы Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», единого портала государственных и муниципальных услуг,  том числе его регионального сегмента.

ИА «Орелград»

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