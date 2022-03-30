Орловчанка оформила 200 фиктивных займов на сторонних людей

30.3.2022 | 8:00 Закон и порядок, Новости

Под Орлом осудили особо крупную мошенницу.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, вынесен обвинительный приговор в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).          Как следует из приговора, преступную деятельность она вела в период с марта 2015 года по август 2019 года. За это время орловчанка умудрилась  похитить 15,996 миллиона рублей, принадлежавших СКПК «Взаимопомощь».

«Сотрудница кредитной организации оформила свыше 200 фиктивных займов на клиентов, воспользовавшись их личными данными, хранившимися в базе, — пояснили в пресс-службе суда. — Получая деньги за клиентов, сама платила по оформленным займам, аналогично оформляя новые займы. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению как своими собственными, причинив своими действиями СКПК «Взаимопомощь» материальный ущерб в особо крупном размере».

В судебном заседании подсудимая свою вину не признала. Тем не менее, суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, в рамках рассмотрения гражданского иска с нее в пользу СКПК «Взаимопомощь» взыскано 12,05 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.          Приговор был обжалован в апелляционном порядке, но судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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