Орловский сенатор выступил против перевода часов в России

30.3.2022 | 9:14 Новости, Общество

Владимир Круглый считает, что нынешний часовой режим оптимален.

В российском информационном пространстве на фоне того, как Европа переходит на летнее время, появились высказывания различных экспертов. Комментарием отметился и сенатор от Орловской области Владимир Круглый, которого цитирует РИА Новости. По его мнению, действующий в России часовой режим, без перехода на зимнее и летнее время, оптимален и не влечет дискомфорта для простых людей. Напомним, Владимир Круглый —  заслуженный врач РФ.

«Моя позиция, что к сезонному переводу часов возвращаться не надо. Тот режим, который есть, сейчас оптимален для здоровья людей и позволяет избежать адаптационных периодов, которые неизбежно возникают у граждан при сезонной смене времени», — сказал Круглый. При этом эксперт напоминает, что люди по-разному реагируют на перевод часов, особенно пожилые граждане и метеозависимые. Для некоторых из них перевод времени ожжет быть болезненным.

Как напоминает РИА Новости, Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем на протяжении трех лет она жила только по летнему времени. По словам Круглого, сейчас совершенно иная, комфортная ситуация, естественная, в соответствии с обычной сменой зимнего и весеннего периодов. И если на первое место ставить именно здоровье людей, а не экономию энергореурсов, например, то в этом смысле для населения без сезонного перевода времени будет более комфортное существование.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования