Орловский сенатор выступил против перевода часов в России

Владимир Круглый считает, что нынешний часовой режим оптимален.

В российском информационном пространстве на фоне того, как Европа переходит на летнее время, появились высказывания различных экспертов. Комментарием отметился и сенатор от Орловской области Владимир Круглый, которого цитирует РИА Новости. По его мнению, действующий в России часовой режим, без перехода на зимнее и летнее время, оптимален и не влечет дискомфорта для простых людей. Напомним, Владимир Круглый — заслуженный врач РФ.

«Моя позиция, что к сезонному переводу часов возвращаться не надо. Тот режим, который есть, сейчас оптимален для здоровья людей и позволяет избежать адаптационных периодов, которые неизбежно возникают у граждан при сезонной смене времени», — сказал Круглый. При этом эксперт напоминает, что люди по-разному реагируют на перевод часов, особенно пожилые граждане и метеозависимые. Для некоторых из них перевод времени ожжет быть болезненным.

Как напоминает РИА Новости, Россия осенью 2014 года перешла на постоянное зимнее время. До 2011 года страна два раза в год, весной и осенью, переводила стрелки часов, затем на протяжении трех лет она жила только по летнему времени. По словам Круглого, сейчас совершенно иная, комфортная ситуация, естественная, в соответствии с обычной сменой зимнего и весеннего периодов. И если на первое место ставить именно здоровье людей, а не экономию энергореурсов, например, то в этом смысле для населения без сезонного перевода времени будет более комфортное существование.

ИА «Орелград»