Под Орлом тюремные сроки получили полицейские, торговавшие ворованной пшеницей

30.3.2022 | 16:16 Закон и порядок, Новости

Пять лет, четыре с половиной, два с половиной.

В Новодеревеньковском районе получили тюремные сроки полицейские и гражданский водитель, похитившие и перепродавшие десятки тонн пшеницы и рапса.

«Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года Мирзоев и Данилов, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно завладели 35 тоннами пшеницы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, и 24 тоннами семян рапса, принадлежащего ООО «Орел-Агро-Продукт».

Для перевозки похищенного рапса полицейские задействовали местного жителя – водителя, который вступил с ними в преступный сговор.

Продолжая свою преступную деятельность, обвиняемые распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению, реализовав его третьим лицам.

Таким образом, преступными действиями обвиняемых индивидуальному предпринимателю причинен материальный ущерб на суму 280 тысяч рублей, ООО «Орел-Агро-Продукт» на сумму 624 тысячи рублей соответственно», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Суд назначил виновным наказание в виде пяти и четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Водитель «получил» два с половиной года.

ИА «Орелград»

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