За прошедшие сутки от коронавируса умерло четверо орловцев

30.3.2022 | 13:02 Медицина, Новости

Госпитализировано 52 человека.

Накануне, 29 марта, четверо жителей Орловской области скончались от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии умерло уже 1 832 жителя региона.

Выявлено 162 новых случая заражения, госпитализировано 52 пациента. Всего заразилось 108 143 человека.

Выздоровело 822 пациента. Общее число переболевших – 100 179 человек.

В России заразилось 17 823 648 (+ 20 145, госпитализировано 4 299) человек. Выздоровело 16 788 291 (+ 51 085) человек. Умерло 368 377 (+ 352) человека.

ИА «Орелград»

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