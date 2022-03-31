Боящимся увольнения орловцам предложили бесплатное переобучение

Стартовала запись на программу бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Демография».

О старте приема заявок на участие в программе переобучения жителей Орловской области известило региональное управление труда и занятости. В ближайшее время запись будет открыта для всех граждан, в том числе для тех, кто находится под риском увольнения или потерял работу. Обучение организуют три оператора: «Ворлдскиллс Россия», Томский государственный университет и РАНХиГС. Чтобы записаться, нужно подать заявку на портале «Работа России».

В частности, подать ее могут молодые люди в возрасте до 35 лет включительно, в том числе студенты последних курсов вузов и колледжей, желающие трудоустроиться и не имеющие предложений по специальности. Подать заявку могут и те, кто на протяжении 4 месяцев после завершения учебы или военной службы не смог найти себе работу. Примут заявку и у молодых людей, не имеющих профессионального или высшего образования, а также находящихся под риском увольнения.

Программа предусматривает также переобучение безработных мам детей дошкольного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, работников, находящихся под риском увольнения, граждан предпенсионного возраста и пенсионеров, а также просто безработных граждан. После подачи заявки необходимо пройти профориентацию в центре занятости, специалисты которого помогут подобрать оптимальную для каждого программу обучения.

Тем временем, в 2021 году в Орловской области уровень трудоустройства вырос почти в два раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщила руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина, выступившая на заседании Орловского областного Совета народных депутатов. «В 2021 году в органы службы занятости региона в поиске работы обратились 15,3 тысячи человек, — сообщила она. — Уровень их трудоустройства составил 42 процента. Статус безработного получили более 8 тысячи граждан. Таким образом, по сравнению с 2020 годом уровень трудоустройства вырос почти в два раза».

ИА «Орелград»