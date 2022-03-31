Идея десяти инвестпроектов родилась за один день в Кромском районе

Вчера, 30 марта, состоялась рабочая поездка генерального директора Корпорации развития Орловской области (КРОО) Николая Шина в Кромской район. В течение дня он с главой района Андреем Усиковым и его заместителем по экономике и финансам Галиной Лежепековой прорабатывал инвестпроекты, оценивал потенциал района.

Этой поездкой КРОО продолжает активную работу с муниципалитетами в целях увеличения количества публичных инвестиционных предложений от них, а также помогает организовать в муниципальных образованиях инвестиционные площадки. Напомним, что такое поручение КРОО дал губернатор Андрей Клычков в своем инвестиционном послании на этот год. И в рамках реализации поручения в КРОО сейчас обновляют инвестиционные паспорта районов и верстают их в виде презентаций. И эти паспорта призваны стать своего рода визитными карточками муниципалитетов. Напомним, что также планируется создать инвестиционную карту региона.

Корпорация развития уже плотно работает по развитию инвестиционного потенциала с Верховским, Дмитровским, Малоархангельским, Хотынецким районами, городом Ливны. Этот список теперь пополнил Кромской район.

«Во-первых я хотел бы отметить большую заинтересованность главы Андрея Ивановича Усикова в развитии своего района. И он, и его заместитель по экономике Галина Николаевна Лежепекова очень компетентны в теме, эмоциально вовлечены в процесс, знают в деталях все преимущества своего района. Мы уже за одну встречу, так сказать, нагенерили около 10 инвестпроектов. Например, в Кромском районе есть очень крупные предприятия, такие как Знаменский СГЦ, Торговый дом, Кромской завод металлоизделий и другие. И с точки зрения промышленной инфраструктуры – большие предприятия есть, надо развивать маленькие. Кто-то создаст промышленную площадку, а кто-то станет ее арендатором. Сейчас не хватает именно готовых инвестплощадок. К примеру, можно создать логистическую стоянку, на ней поставить модульную гостиницу, открыть шиномонтаж, мойку для большегрузов, установить КПП, окружить заборчиком. Вот готовый компактный инвестпроект. Мы его продвинем. Это и есть публичное предложение. Или строительство жилья. Обустроить два гектара с коммуникациями и предложить проект застройщикам. Однозначно рентабельный проект, так как в районе большой спрос на жилье, его не хватает, а цена за квадратный метр сопоставима с Орлом. А это получается готовый жилищный инвестпроект. Через пару недель мы опять встретимся здесь, в Кромской районе, с руководством и, уже переварив и проанализировав все варианты, будем выбирать и готовить самые реальные проекты для публичного предложения», — поделился Николай Шин.

Итог встречи также подвел Андрей Усиков: «Нам необходимо, чтобы районный бюджет непрерывно пополнялся. Это опять же позволит создавать новые рабочие места. У нас новое поколение подрастает, им нужна работа. Мы не хотим, чтобы люди уезжали из нашего района. Мы здесь, в администрации Кромского района, очень мобильны, готовы искать варианты решения всех вопросов ради привлечения инвестора. У нас много хороших ровных площадок, где не нужно ничего расчищать, которые ждут предпринимателей. В районе есть очень крупные и «Мираторг», и Знаменское СГЦ, которые инвестируют миллиарды рублей. Но мы готовы идти дальше, мы не хотим останавливаться, а хотим продолжать развивать и промышленность, и сельское хозяйство, и туризм. Ведь у нас район с интереснейшей историей. Сегодня мы узнали о том, чем именно нам будет полезна КРОО при совместной подготовке публичных предложений, у них широкий спектр услуг и возможностей, очень энергичный руководитель, который также увидел возможности нашего района, его потенциал, многое уже взято в работу. Например, Корпорация сегодня предложила отличный инвенстпроект – машино-тракторную станцию, МТС, которая точно нужна, будет востребована. И еще ряд перспективных проектов. Я уверен, что наша совместная работа даст значимые результаты».