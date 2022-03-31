Игорь Маковский: надежность — главный приоритет в работе «Россети Центр»

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский сообщил, что надежность сетей на сегодняшний день является главным приоритетом. Об этом он заявил сегодня, 30 марта, в ходе общения с представителями орловских СМИ в рамках работы годовой Коллегии, посвященной подведению итогов работы компании в 2021 году.

На вопрос «Орелграда» о том, изменятся ли затраты на ремонтную и инвестиционные программы в компании в целом и «Орелэнерго» в частности, Игорь Маковский ответил: «Если и изменятся, то только в бОльшую сторону. Надежность теперь – приоритет номер один. Инвестиционная программа будет корректироваться, но ее приоритет в пользу надежности электроснабжения потребителей не изменится», – подчеркнул Игорь Маковский.

Так, в 2021 году объем ремонтной программы «Орелэнерго» составил 293 млн рублей, а в 2022 году на ее реализацию планируется направить 330 млн. Эти средства будут вложены в ремонт электросетевого оборудования, установку и замену новых опор и провода.

«По ремонтной программе достаточно большой объем работ запланирован в 2022 году. Мы полностью выполнили план 2021 года, отремонтировали почти 500 километров воздушных линий, оборудование на шести подстанциях, заменили более четырех тысяч изоляторов. Уже третий год ремонтные работы планируются исходя из статистики аварийности в сетях. Мы видим состояние объекта, анализируем статистику по технологическим нарушениям, и, исходя из этих данных, уже планируем свои мероприятия», – отметил генеральный директор ПАО «Россети Центр».

ИА «Орелград»