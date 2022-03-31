Как выбрать подходящее платье?

Несмотря на то, что со временем женщины заполучили в свой гардероб много мужской одежды (брюки, костюмы, джинсы и шорты), ничто так не преображает её как платье. Мода меняется со скоростью света, но платья из обихода модниц так и не выходят. Сегодня мы расскажем вам о том, как выбрать идеальное платье, которое будет украшать вашу фигуру и делать ваш образ незабываемым, а купить его можно на сайте интернет-магазина complimentru.com
Перед покупкой нужно решить, какого именно платья вам не хватает. Как правильно подобрать фасон платья, вы поймете, осознав, нужно ли вы вам:
- офисное платье;
- платье для встреч с подругами (прогулок);
- платье для свиданий;
- нарядное платье для особых случаев.
Определенность многократно упростит вам выбор и поможет подобрать идеальное платье. Согласитесь, ни к чему тратить время на примерку вечерних нарядов, когда на работу надеть нечего. Но с другой стороны, одежда на выход все равно должна присутствовать в гардеробе.
- Пальто-трапеция, верхняя одежда с А-силуэтом (узкая в груди и расширяющаяся книзу).
- Блузки или топы с V-образным вырезом.
- Платья с А-силуэтом или запáхом.
- Брюки и джинсы клёш с объёмными карманами.
- Одежда с крупными деталями (оборки, узоры, драпировки) ниже линии бёдер.
- Однотонная одежда с вертикальными вытачками.
- Сильно обтягивающая или мешковатая одежда.
- Топы и блузки без рукавов, с вырезом под горло или завязками через шею.
- Водолазки, короткие топы.
- Одежда с ярким принтом, оборками, декоративными элементами на плечах и животе.
- Узкие брюки, брюки и джинсы без карманов или с низкой посадкой.
- Обтягивающие юбки, юбка-карандаш