Как выбрать подходящее платье?

31.3.2022 | 12:21 Новости компаний

Несмотря на то, что со временем женщины заполучили в свой гардероб много мужской одежды (брюки, костюмы, джинсы и шорты), ничто так не преображает её как платье. Мода меняется со скоростью света, но платья из обихода модниц так и не выходят. Сегодня мы расскажем вам о том, как выбрать идеальное платье, которое будет украшать вашу фигуру и делать ваш образ незабываемым, а купить его можно на сайте интернет-магазина complimentru.com

Перед покупкой нужно решить, какого именно платья вам не хватает. Как правильно подобрать фасон платья, вы поймете, осознав, нужно ли вы вам:

  • офисное платье;
  • платье для встреч с подругами (прогулок);
  • платье для свиданий;
  • нарядное платье для особых случаев.

Определенность многократно упростит вам выбор и поможет подобрать идеальное платье. Согласитесь, ни к чему тратить время на примерку вечерних нарядов, когда на работу надеть нечего. Но с другой стороны, одежда на выход все равно должна присутствовать в гардеробе.

На что обращать внимание при выборе платья?
Визуально вытянуть фигуру, обозначить талию и подчеркнуть красивые декольте и ноги.
Выбирать
  • Пальто-трапеция, верхняя одежда с А-силуэтом (узкая в груди и расширяющаяся книзу).
  • Блузки или топы с V-образным вырезом.
  • Платья с А-силуэтом или запáхом.
  • Брюки и джинсы клёш с объёмными карманами.
  • Одежда с крупными деталями (оборки, узоры, драпировки) ниже линии бёдер.
  • Однотонная одежда с вертикальными вытачками.
Избегать
  • Сильно обтягивающая или мешковатая одежда.
  • Топы и блузки без рукавов, с вырезом под горло или завязками через шею.
  • Водолазки, короткие топы.
  • Одежда с ярким принтом, оборками, декоративными элементами на плечах и животе.
  • Узкие брюки, брюки и джинсы без карманов или с низкой посадкой.
  • Обтягивающие юбки, юбка-карандаш
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